Allemagne : Sept ans de prison requis contre un Marocain accusé de terrorisme

Le parquet fédéral allemand a requis, mardi, sept ans de prison contre un Allemand d’origine marocaine, âgé de 21 ans. Selon la presse allemande, le Maroco-allemand est poursuivi dans le cadre du procès de Hambourg, concernant un attentat terroriste planifié à l'occasion du 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.

Le jeune germano-marocain est ainsi accusé d'avoir «préparé un acte de violence grave mettant en danger l'Etat», a déclaré le procureur général Simon Henrichs devant le tribunal régional supérieur, ajoutant que l'accusé a également violé la loi sur le contrôle des armes de guerre en achetant une grenade et une arme à feu. «Les preuves ont pleinement confirmé les accusations», a-t-il ajouté, en précisant que l'arrestation de l'accusé a empêché une attaque imminente faisant de nombreux morts et blessés.

Selon le réquisitoire du procureur fédéral, le prévenu voulait fabriquer un engin explosif sur le modèle utilisé lors de l'attentat du marathon de Boston le 15 avril 2013. Pour cela, il a acheté de plus grandes quantités de produits chimiques. Lors de l'achat d'un pistolet Makarov avec 50 cartouches et une grenade, le jeune homme est tombé sur un policier en civil ava,t d’être arrêté, plus tard, par les forces spéciales.

En décembre 2021, la police de Hambourg et le parquet général avaient fourni pour la première fois des informations sur l'enquête. Le jeune homme de 21 ans était le fils d'un islamiste connu des autorités de Hambourg, a déclaré le chef du département de la sécurité de l'État à l'Office de la police criminelle. Le père marocain était l'un des responsables de la mosquée Taiba, appelée à l’époque mosquée Al-Qods et qui avait été fréquentée par Mohammed Atta, l’un des auteurs des attentats du 1 septembre à New York.