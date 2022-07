L'ancien président de Catalogne, Carles Puigdemont a commenté le récent drame migratoire, survenu vendredi 24 juin, à la frontière séparant le Maroc de Melilla. «Ce qui s’est passé (…) est un crime, qui met en évidence le glissement vers la droite des social-démocraties européennes», a-t-il déclaré dans une interview à Middle East Eye.

«Les félicitations cyniques de Pedro Sánchez pour une action policière au cours de laquelle des dizaines de personnes sont mortes, et d’autres ont été traitées comme si elles n’étaient pas des êtres humains, sont la preuve que le discours dur sur

l’immigration n’est plus la chasse gardée de l’extrême droite», a-t-il ajouté.

Carles Puigdemont a assuré, par ailleurs, que «le Maroc a parfaitement le droit de questionner la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla», les îles Zaffarines, l’îlot Persil et tous ces rochers éparpillés». «Ce sont les restes d’une colonisation européenne qui empêchent la normalisation complète des relations entre l’Espagne et le Maroc. Cette situation est gênante, surtout qu’il s’agit dans ce cas de figure de l’Espagne, un État européen», a-t-il déclaré.

Cependant, sur la question du Sahara, il a rappelé que «l’engagement de la Catalogne par rapport au Sahara occidental a toujours été clair». «Tous les peuples qui veulent exercer de façon pacifique et démocratique leur droit à l’autodétermination et qui défendent leur droit à exister doivent pouvoir le faire», a-t-il précisé en plaidant pour un «référendum d’autodétermination» afin que «la population locale puisse s’exprimer librement et pacifiquement».