Trafic de drogue : Saisie de drones sous-marins opérant entre l’Espagne et le Maroc

La police nationale espagnole a annoncé, cette semaine, le démantèlement d’une organisation criminelle de trafic de drogue entre le Maroc et l’Espagne. Ses membres se livreraient au trafic de drogue à moyenne échelle et à la fabrication de drones et de semi-submersibles, indique les autorités espagnoles dans un communiqué, ajoutant que ces appareils sont capables de traverser le détroit avec une charge allant jusqu’à 200 kg.

«Ils construisaient de façon artisanale ces appareils, en plus de réaliser des doubles fonds ou trouver d’autres moyens de transport pour cacher des stupéfiants», explique la même source, ajoutant que le réseau avait pour clients «toutes sortes d’organisations criminelles» et exerçait ses activités à partir de différents bâtiments industriels de Castellar de la Frontera (Cadix).

Au total, huit personnes ont été arrêtées dans les municipalités de Cadix, Malaga et Barcelone pour trafic de drogue et appartenance à une organisation criminelle. De plus, 145 kg de haschisch, 8 kg de marijuana, 157 370 euros, 10 véhicules et 6 drones de grande taille avec jusqu’à 12 moteurs et une autonomie de 30 km, ont été saisis dans huit perquisitions dans les provinces de Malaga, Cadix et Barcelone.

«Il s’agit de la première fois que ce type de véhicule, qui fonctionne sous l’eau et sans équipage à bord, appelé "drone sous-marin" ou UUV (Unmanned Underwater Vehicle). Trois d’entre eux, dont deux en cours de fabrication et un pratiquement achevé, devaient être livrés à des narcotrafiquants français pour le transport d’importantes quantités de cocaïne», fait savoir le communiqué.

?Desmantelada una organización que fabricaba #drones y #semisumergibles capaces de cruzar el Estrecho con hasta 200 kg de droga



?Hay 8 personas detenidas en #Cádiz, #Málaga y #Barcelona



?1ª vez que se intervienen vehículos que operan bajo el agua sin tripulación a bordo pic.twitter.com/P81cRwjIVx — Policía Nacional (@policia) July 4, 2022

L’enquête de la police espagnole a été ouverte en avril de l’année dernière. A la suite de nombreuses opérations de suivi et de surveillance, les agents ont constaté l’existence d’un réseau dont les activités criminelles avaient pour clients d’autres organisations criminelles. L’enquête a duré quatorze mois et a permis de découvrir comment ces individus fournissaient des services logistiques à tous les types d’organisations criminelles, ce qui a permis d’identifier des clients en Italie, en France ou encore au Danemark.

En outre, plusieurs ressortissants marocains et danois ont été identifiés comme étant impliqués dans cette opération et auraient envoyé d’importantes quantités de haschisch du sud de l’Espagne vers le nord de l’Europe destinées aux organisations criminelles d’origine marocaine connues sous le nom de Macro-Maffia.