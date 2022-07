Paris : L’Oriental Fashion Show célèbre le caftan marocain

Le défilé de mode orientale à Saint-Germain (Oriental Fashion Show – Paris) en France, tenu le 3 juillet dernier, a fait la part belle au caftan marocain, à travers la collection de Fatima Zahra Filali Idrissi, distinguée par ses des designs créatifs et innovants. Comme elle, d’autres créateurs les plus en vue des tendances et des styles de mode au niveau international ont pris part à la rencontre, comme l’Egyptien Hany El Behairy, le Libanais Bernard Jabbour et le Néerlandais Addy van den Krommenacker.

Temps fort des défilés de mode lors de cette soirée haut de gamme, le show de la créatrice Fatima Zahra Filali Idrisi a montré une nouvelle de caftans marocains dans toute leur élégance et leur raffinement, dans la salle de spectacle de l’Hôtel national de l’industrie à Saint-Germain, en présence de célébrités et d’amoureux de l’art, de grands designers et de médias internationaux, selon un communiqué parvenu à Yabiladi.

La nouvelle collection s’est distinguée par ses «designs uniques qui ont été combinés avec une élégance innovante, des robes luxueuses haut de gamme, des couleurs harmonieuses et un savoir-faire de broderie authentique», fruit d’une collaboration avec un groupe d’artisans traditionnels des plus qualifiés au Maroc. Les créations de la styliste lui ont valu une reconnaissance mondiale. Ils ont notamment eu le Prix du designer le plus inspirant en 2018 lors de la Fashion Week de Los Angeles, aux États-Unis.