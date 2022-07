Football : L'international marocain Hamza Mendyl signe au club belge de l’OH Louvain

L’international marocain Hamza Mendyl a signé un contrat de trois saisons au club belge de l'Oud-Heverlee Louvain, a annoncé mardi le club de première division. Le latéral gauche de 24 ans arrive en provenance du club allemand de Schalke04.

«Hamza Mendyl est un grand talent et dispose de l'expérience des grandes compétitions et du niveau international. Il est rapide et précieux à la construction», a déclaré l’entraineur de l’équipe, Marc Brys, au site officiel des «Universitaires».

Mendyl a quitté Lille pour Schalke04 en 2018, où il n'aura joué que 21 matches. Il a notamment été prêté à Dijon, en France (2019-2020), puis à Gaziantep en Turquie (2021-2022). La saison dernière, il a disputé 21 rencontres pour le club de D1 turque. Le joueur compte également 20 apparitions en sélection nationale, mais n'a plus été appelé depuis novembre 2020.