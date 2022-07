Maroc : Des journées d'évaluation d’Emirates pour recruter du personnel de cabine

La compagnie aérienne Emirates a annoncé, ce mardi, qu’elle recherche des candidats pour rejoindre son équipe multinationale de personnel de cabine avec des journées d'évaluation prévues dans les villes de Casablanca, Tanger et Agadir en juillet 2022. «La compagnie aérienne basée à Dubaï recherche des personnes passionnées par l'offre d'une hospitalité simple mais personnalisée et impeccable tout en créant des moments mémorables pour ses clients», indique-t-elle dans un communiqué.

«La sécurité étant l'une des plus hautes priorités d'Emirates, le candidat idéal dirigera avec confiance et prendra le contrôle en ce qui concerne la gestion des services aéronautiques, la sécurité et les procédures de sécurité. Tous les membres d'équipage d'Emirates bénéficieront d'une expérience d'apprentissage de classe mondiale dans les installations ultramodernes de la compagnie aérienne à Dubaï», ajoute la même source, qui rappelle que les candidats souhaitant «donner à leur carrière un décollage épique» doivent soumettre une candidature en ligne avec un curriculum vitae (CV) à jour en anglais et une photographie récente. Les candidats devront se préparer à passer toute la journée sur le site.

Emirates rappelle que son équipage de cabine «représente 160 nationalités, reflétant sa clientèle et ses opérations internationales dans plus de 130 villes sur six continents utilisant une flotte moderne de plus de 200 avions à fuselage large». Elle dit offrir aux candidats «des opportunités de carrière exceptionnelles, avec d'excellentes installations de formation et un large éventail de programmes de développement pour ses employés».

Le communiqué rappelle enfin que «tous les équipages sont basés dans la passionnante ville cosmopolite de Dubaï et bénéficient d'un package d'emploi attractif qui comprend une variété d'avantages tels qu'un salaire non imposable, un logement gratuit fourni par l'entreprise, un transport gratuit vers et depuis le travail, une excellente couverture médicale ainsi que des réductions exclusives sur les achats et les activités de loisirs à Dubaï».