Maroc-Israël : Les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 94%

L'Abraham Accords Peace Institute a indiqué que «les accords commerciaux avec le Maroc s'élevaient à 3,1 millions de dollars en mai, soit une augmentation de 94%», par rapport à la même période l'année dernière. L'institut, qui a été inauguré en septembre 2021 par Jared Kushner, conseiller principal et gendre de l'ancien président américain Donald Trump, a ajouté que le commerce entre Israël et le reste des pays arabes avec lesquels l’Etat hébreu entretient des relations diplomatiques a également enregistré une augmentation.

Dans ce sens, les échanges commerciaux avec les Émirats arabes unis ont progressé de 130%, atteignant 201,4 millions de dollars en mai 2022, par rapport à mai 2021. C’est le cas également de la Jordanie (+54%, 55 millions de dollars) et l'Égypte (+41%), ajoute la même source.

