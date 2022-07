Maroc : Les centrales à cycles combinés de Tahaddart et Aîn Béni Mathar remises en service

Le Maroc a annoncé, ce mardi, la remise en service de ses centrales à cycles combinés de Tahaddart et Aîn Béni Mathar à partir du GNL (Gaz Naturel Liquéfié) importé du marché international. Un communiqué de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et de l’Office national des hydrocarbures et des Mines (ONHYM), relayé par la MAP, indique que l’approvisionnement de ces deux centrales en gaz naturel est assuré par le Gazoduc Maghreb-Europe via l’interconnexion gazière Maroc-Espagne fonctionnant en mode flux inverse.

Le Royaume du Maroc assure donc son approvisionnement en gaz naturel en concluant des contrats d’achat de GNL sur le marché international et en utilisant les infrastructures gazières des opérateurs espagnols et le Gazoduc Maghreb-Europe, précise la même source.