Campagne agricole : La superficie récoltée s'élève à 1,2 million d'hectares au 1er juillet

La superficie récoltée à la date du 1er juillet courant s'est élevée à 1,2 million d'hectares, a indiqué, lundi, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. En réponse à des questions orales à la Chambre des Représentants, Mohammed Sadiki a souligné qu'un système de commercialisation incitatif a été mis en place en vue d'encourager la collecte de la production nationale des céréales, portant sur la fixation d'un prix de référence de 300 dirhams pour le quintal de blé tendre et l'octroi d'une somme 30 dirhams par quintal, à titre de prime forfaitaire pour les quantités de la production nationale du blé tendre collectées du 1er juin au 31 juillet 2022.

Les mesures incitatives comprennent également l'instauration d'une prime de stockage à hauteur de 2,5 dirhams/le quintal par quinzaine, octroyée aux unités de stockage de la production nationale du blé tendre, collectée du 1er juin au 31 décembre 2022. Il s'agit également de l'attribution des premiers appels d'offres pour approvisionner les moulins industriels en blé tendre orientée vers la production de la farine subventionnée, a fait remarquer le ministre.

Mohammed Sadiki a, dans ce sens, estimé que la production des trois principales céréales pour la campagne agricole en cours devrait atteindre environ 32 millions de quintaux, en baisse de 69% par rapport à la campagne précédente.

Par type de céréales, la production prévue est estimée à 17,8 millions de quintaux de blé tendre, 7,53 millions de quintaux de blé dur et 6,63 millions de quintaux d'orge, a-t-il précisé, ajoutant que les statistiques de production seront disponibles dans les prochains jours (15 juillet).

Concernant les cultures sucrières, le ministre a fait état de prévisions initiales de production de l'ordre de 380 000 tonnes de sucre blanc, soit presque le même niveau que celui de la récolte de la campagne précédente. Pour les légumes, les agrumes, les oliviers, les roses et les palmiers, les perspectives de production sont bonnes, dans la mesure où la production de tomates et de pommes de terres devrait atteindre respectivement 1,204 et 1,05 million de tonnes. Et d'ajouter qu'environ 30 000 hectares de légumes d'été ont été programmés pour couvrir les besoins de consommation interne pour la saison d'automne.