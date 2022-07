Football : Chadi Riad renouvelle son contrat avec le FC Barcelone

Le FC Barcelone a annoncé le renouvellement du contrat de Chadi Riad, joueur de l’équipe réserve. Le footballeur reste ainsi au sein du club espagnol jusqu’en juin 2024, en plus d’une troisième saison optionnelle. Le défenseur a été l’un des joueurs les plus remarquables de la saison Juvenil A, où il a réalisé le doublé après avoir remporté la Ligue et la troisième Coupe des champions de l’histoire de l’équipe, a rappelé le site d’information Sport.

Né à Majorque, l’international qui évolue au sein de la sélection marocaine des moins de 20 ans a été prêté à Sabade, il y a deux saisons. Il est devenu le plus jeune footballeur à évoluer en Seconde A avec les arlequins, a ajouté la même source. Le jeune prodige «s’est toujours caractérisé par sa force et sa domination du jeu aérien, mais il se distingue aussi pour être un footballeur rapide, avec un bon placement et une sortie de balle qui était déjà intéressante lors de sa première signature au club du Barça et qu’il peaufine et perfectionne», a encore indiqué le média espagnol.