Clap de fin en apothéose pour le Festival Jazzablanca

Le Festival Jazzablanca a clôturé avec succès sa 15e édition, dimanche 3 juillet. «La beauté, l’ampleur et la puissance du festival ont confirmé que le nouveau pari de Jazzablanca a été tenu : un grand retour après deux ans d’absence, avec la promesse d’une édition plus intense que jamais», se sont félicitée les organisateurs, dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«A Anfa Park comme à la place Nations unies, la soirée de clôture a été marquée par la présence de milliers de festivaliers» alors qu’à «Anfa Park, sur la Scène 21, le trio lyonnais EYM a démarré la dernière soirée du festival avec des airs de jazz». «Le Maroc n’a pas dérogé à la règle : en exclusivité, EYM Trio a dévoilé le morceau ‘Casablanca’, spécialement écrit à l’occasion de leur passage à Jazzablanca», a ajouté la même source.

Le grand maâlem slaoui Majid Bekkas a, ensuite, «attiré une foule remarquable, séduite par des notes de saxophone, de guitare électrique et de guembri». «En avant-première, cet ambassadeur de l’African Gnaoua Blues a présenté des extraits de son prochain album qui sortira en novembre prochain», ont encore souligné les organisateurs. Le concert de Oum a également illuminé la Scène Casa Anfa. Pour finir la soirée en apothéose, le guitariste et chanteur californien Ben Harper, avec son groupe The Innocent Criminals, «a réuni les milliers de festivaliers venus à sa rencontre depuis les quatre coins du Maroc». «Célébrant ses vingt-huit ans de carrière ainsi que la sortie de son dernier album, Ben Harper a vraisemblablement donné le meilleur de lui-même aux Jazzablancais», interprétant notamment «I shall not walk alone», chanson qu’il a dédiée à l’enfant Rayan.

A la Place des Nations unies, la Scène BMCI a abrité des prestations mémorables du groupe marocain Jubantouja et de la formation Fayçal Tadlaoui & African Band. «Les concerts gratuits à la Place des Nations unies ont contribué au déroulement d’une 15e édition intense et exceptionnelle», s’est félicitée l’organisation.