Après la visite de Belani, Singapour salue le plan marocain d’autonomie au Sahara

Le positionnent stratégique du Maroc, initié en 2016, sur l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui regroupe dix pays dont cinq fondateurs, commence à porter ses fruits.

Hier à Rabat, Singapour, membre fondateur de ce groupement régional, a salué les «efforts sérieux et crédibles» déployés par le Maroc dans le cadre du plan d’autonomie pour la résolution de la question du Sahara occidental. Une position exprimée par le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, lors d’un point de presse conjoint avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Cet appui aux «efforts» du Maroc souligné par le chef de la diplomatie de Singapour intervient dans le sillage du soutien de la république des Philippines au plan d’autonomie proposé par le royaume. C’est «une bonne base» pour parvenir à une solution politique au différend régional, avait affirmé, le 18 mars à Rabat, le ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr. Et d’ajouter que «sur le sujet du Sahara, nous sommes déterminés à défendre le principe de souveraineté et d'égalité des Etats inscrit dans la Charte des Nations unies. Nous condamnons et nous réprouvons le recours au séparatisme».

Pour rappel, le soutien de Singapour aux «efforts sérieux et crédibles» du Maroc pour une résolution de la question du Sahara intervient trois semaines après la visite à ce pays effectuée par l’envoyé spécial de l’Algérie au Sahara occidental et aux pays du Maghreb, Amar Belani, dans le cadre d’une tournée dans les cinq Etats fondateurs de l’ASEAN. Le diplomate algérien s’est rendu également en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines.

En septembre 2016, le Maroc adhérait au Traité d’amitié et de coopération de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).