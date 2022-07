Tachkent-2022 : La sélection marocaine remporte trois médailles, dont une en or

L'équipe nationale ( Younes Mouline, Oussama El Hichou et Ibrahim Boudkik) avec l'entraineur Abderrahim Ghardach. / Ph. FRMKMTS

La sélection marocaine de kick-boxing a remporté trois médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze) lors du tournoi international d'Ouzbékistan, organisé à Tachkent du 30 juin au 3 juillet. Le métal précieux a été enlevé par Ibrahim Boudik (-91 kg), après le retrait de son adversaire indien Singh Ravinder au second round.

L'argent a été décroché par Oussama El Hichou dans la catégorie des moins 63,5 kg, après avoir battu Mekan Begmammedov du Turkménistan en huitièmes de finale. L'athlète marocain s'est imposé face à l'Ouzbek Sardor Tursunboev en quart de finale et évincé le Kazakh Akim Bekbolat en demi-finales. Il s'est incliné en finale face au Jordanien Aday Almaharmeh.

La médaille de bronze a été décrochée par Youness Mounine chez les moins 51 kg, après sa défaite au dernier carré face au Kazakh Balkybek Aimbek.

La participation de la sélection marocaine à ce tournoi s'inscrit dans les préparatifs des éléments nationaux pour les Jeux de la solidarité islamique, prévus à Konya, en Turquie, en août prochain. Elle sert également d'étape préparatoire pour les éliminatoires des Jeux mondiaux des sports de combat (World combat games), qui auront lieu en Arabie Saoudite en 2023.