L’Algérie interdit à ses universitaires de collaborer avec des revues marocaines

Le ministère algérien des Affaires étrangères interdit formellement aux universitaires algériens de prendre part à des congrès, organisés au Maroc. L’ordre, transmis au département de l’Enseignement supérieur pour le diffuser aux concernés, enjoint aussi aux chercheurs et académiciens algériens de cesser toute collaboration avec des publications marocaines.

Dans la ligne de mire des services de Ramtane Lamamra, «La Revue Al Bahit des études et des recherches juridiques et judiciaires», éditée au Maroc. «Nous avons reçu une correspondance du ministère des Affaires étrangères, nous informant de la présence d’universitaires algériens dans le comité scientifique» de la dite publication, indique le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur dans une note, parvenue à notre rédaction et adressées hier aux doyens des facultés.

Dans une tentative de justifier l'ordre de la diplomatie algérienne, le responsable explique que la revue «a déjà publié des articles hostiles à l’Algérie, qui défendent les thèses marocaines sur la question du Sahara occidental». «En témoigne, le sujet publié dans son édition de mai 2022, intitulé : "Les raisons de l’expulsion de la pseudo-république du (Polisario) de l’Union africaine"», poursuit-il.

Le secrétaire général du département de l’Enseignement supérieur demande aux universités de communiquer l’ordre aux collaborateurs algériens avec la revue marocaine afin qu’ils «se retirent immédiatement» du comité scientifique de la publication marocaine. Et de conclure par rappeler les professeurs universitaires des «manœuvres marocaines d’instrumentaliser tous les Algériens dans une politique hostile et propagandiste contre» son pays.

Pour rappel, le ministère algérien des Affaires étrangères avait sollicité, en mars 2021, le concours de son collègue à l’Enseignement supérieur dans la guerre lancée contre les cartes du Maroc, intégrant le Sahara occidental. Le ministère dirigé alors par Sabri Boukadoum, avait demandé «une sensibilisation des responsables des institutions universitaires et scientifiques et toute la famille universitaire avec toutes ses composantes, particulièrement les délégations officielles et scientifiques en déplacement à l'étranger» dans cette entreprise.