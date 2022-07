Musique : «Malhounyat Azemmour» revient du 14 au 16 juillet pour une 10e édition

La 10e édition du Festival international de l'art du Malhoune «Malhounyat Azemmour» se tiendra du 14 au 16 juillet, sous le thème «la préservation du Malhoune, ce patrimoine marocain, est une priorité nationale». Organisé par l'Association provinciale des affaires culturelles d'El Jadida sous l’égide de la province d’El Jadida, avec le soutien du Groupe OCP, de l’Académie du Royaume, du Conseil provincial d’El Jadida et de la commune territoriale d’Azemmour, ce festival vise à ériger la préservation du Malhoune en priorité nationale, indique un communiqué des organisateurs.

«Aujourd’hui, l’art du Malhoune et ses poètes marocains risquent de se perdre et disparaître de la mémoire collective alors qu’ils occupent une place importante dans l’histoire culturelle du Maroc. Ainsi, la préservation du Malhoune, ce patrimoine marocain, est devenue une priorité nationale», souligne la même source.

Les organisateurs de ce festival, initié en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication, relèvent ainsi l'importance de prendre conscience de l'importance de ce patrimoine pour l'individu tout comme pour la société marocaine et d'en rappeler les rôles historiques et culturels. Il plaident aussi pour la protection du patrimoine marocain du Malhoune contre l'exploitation non culturelle, la contrefaçon et la falsification historique.