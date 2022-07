Maroc : La contribution sociale de solidarité sera maintenue en 2023

La contribution sociale de solidarité sera maintenue en 2023 pour assurer un meilleur financement du chantier de généralisation de la protection sociale, a indiqué, dimanche, le ministre délégué chargé du Budget. «Les entreprises qui réalisent des bénéfices dans divers secteurs économiques, doivent fournir une contribution supplémentaire, au-delà de l’Impôt sur les sociétés, pour financer le chantier de généralisation de la protection sociale», a expliqué Fouzi Lekjaa, invité de l’émission «Décryptage» de MFM Radio.

Le responsable gouvernemental a assuré que la généralisation de l’assurance maladie obligatoire au profit des catégories vulnérables, qui nécessite une enveloppe de 14 milliards de dirhams, sera financée à travers les recettes générées par cette taxe de solidarité. Rappelant le principe de l'impôt selon lequel la contribution est corrélée avec le niveau des bénéfices, le ministre a affirmé que les autorités compétentes examinent les déclarations fiscales et suivent l'évolution du chiffre d'affaires de chaque secteur, afin de déterminer la contribution adéquate pour chaque secteur.

Par ailleurs, Fouzi Lekjaa a mis en avant la pertinence du soutien accordé aux professionnels du transport routier face à la hausse des prix du carburant, pour assurer la stabilité des tarifs du transport et préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Et de souligner que le gouvernement assure un suivi quotidien de l’évolution des recettes qui vont permettre grâce à leur bonne tenue de financer les dépenses, ce qui va maintenir le déficit au niveau prévu par la loi des finances. «Il est important de continuer sur la voie du rétablissement des équilibres macroéconomiques», a-t-il ajouté, notant que la préservation de la sécurité et de la souveraineté financières du royaume constitue un enjeu essentiel.