Pays-Bas : Le sentiment de discrimination persiste chez les Néerlando-marocains

Le Bureau central de la statistique (CBS) a dévoilé, ce lundi, un rapport sur les discriminations l’année dernière, aux Pays-Bas. Ainsi, 11% des résidents des Pays-Bas âgés de 15 ans ou plus se sont sentis discriminés au cours des 12 derniers mois. Le rapport ajoute qu’environ 35% des personnes d'origine marocaine ont affirmé avoir eu le sentiment d’être victimes de discriminations. Ce taux atteint 33% chez les personnes d'origine néerlandaise et antillaise et 8% pour les personnes d'origine néerlandaise.

Le rapport du CBS et du ministère de la Justice et de la sécurité, issu d’une enquête à laquelle 173 000 Néerlandais âgés de 15 ans et plus ont participé, précise dans ce sens que plus de 3 personnes sur 10 des personnes d'origine marocaine se sont senties discriminées contre «moins d'une personne sur 10 d'origine néerlandaise». Il ajoute, s’agissant de la religion, que 3 musulmans sur 10 se sentent discriminés. Le nombre passe à 2 sur 10 pour les juifs, hindous et bouddhistes sur 10 et moins de 1 sur 10 pour les chrétiens.

La discrimination peut être vécue suite à un ou plusieurs motifs, rappelle le bureau. Ainsi, les motifs de discrimination les plus fréquemment cités étaient l’origine raciale, la couleur de peau ou la nationalité. Aussi, la race ou la couleur de la peau était les plus mentionnées, à 4% par les personnes interrogées. Elles sont suivies par la discrimination fondée sur la nationalité (3%), le sexe, l'âge et la religion ou les convictions (tous 2%).

Traitement inégal, favoritisme et commentaires discriminatoires

Le rapport ajoute que parmi ceux qui ont eu une ou plusieurs expériences de discrimination en 2021, 36% étaient basés sur la race ou la couleur de peau et 27% étaient sur la nationalité. Les motifs de discrimination diffèrent selon les groupes de population. Par exemple, plus de 3% des femmes déclarent s'être senties discriminées en raison de leur sexe, contre 1% des hommes.

Les personnes qui ont déclaré en 2021 avoir été victimes de discrimination au cours des 12 mois précédant l'enquête représentent 1,6 million de personnes, précise la même source, qui note que les femmes sont un peu plus souvent victimes de discrimination que les hommes, les jeunes plus que les personnes âgées et les homosexuels et bisexuels plus souvent que les hétérosexuels.

Les gens vivent la discrimination de différentes manières. La plupart (près de 6 sur 10) ont été victimes (entre autres) d'un traitement inégal, d'un désavantage ou du favoritisme de certains groupes. Près de 4 sur 10 ont fait l'objet de commentaires (également) discriminatoires. Plus de 3 personnes sur 10 ayant subi une discrimination ont indiqué qu'elles se sentaient (aussi) discriminées en raison d'une image négative ou d'une stigmatisation, par exemple dans les médias.

Enfin, le rapport montre comment les signalements des actes discriminatoires ne suivent pas la tendance, précisant que près d'une personne sur 10 qui s'est sentie victime de discrimination au cours des 12 derniers mois l'a signalé à une ou plusieurs autorités. De plus, seulement 3% l'ont signalé à leur propre employeur ou à leur école, 2% à la police, 1% à une ligne d'assistance téléphonique contre la discrimination et moins de 0,5% à l'Institut des droits de l'Homme aux Pays-Bas.