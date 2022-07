La High Line Art de New York expose une sculpture de la Marocaine Meriem Bennani

L'artiste marocaine Meriem Bennani et sa sculpture Windy, exposée à la High Line Art de New York. / DR

La première sculpture publique de l'artiste marocaine Meriem Bennani, Windy, a été dévoilée il y a quelques jours à New York. Windy, la sculpture cinétique de Bennani dévoilée le 23 juin sur la High Line à New York, dans le cadre des commandes 2022-2023 de High Line Art, restera exposée jusqu'en mai 2023, écrit Gulf Today.

Le lancement a marqué la saison estivale du programme de High Line Art. Windy représente le changement de carrière de l'artiste dans le domaine de l'abstraction, alors qu’elle tente de capturer l'énergie frénétique et enivrante de New York, dans sa forme et son mouvement, ajoute la même source. La sculpture célèbre également la fin des fermetures liées à la pandémie du Covid-19, alors que la ville retrouve le dynamisme et la vivacité pour lesquels elle est célèbre.

Le projet de Bennani marque également la première fois que High Line Art et Audemars Piguet Contemporary coorganisent et commandent une sculpture publique. Leurs conservateurs ont travaillé en étroite collaboration avec l’artiste marocaine et l'équipe de fabricants d'experts de High Line Art, pour donner vie à cette œuvre ambitieuse.

Celle-ci «traduit la maîtrise du cinéma et de l'animation de l'artiste dans une sculpture cinétique en 3D, qui fait allusion au mouvement représenté dans son travail vidéo. D'une hauteur d'un peu plus de neuf pieds, la sculpture est composée d'environ 200 disques de mousse empilés. Les moteurs de vélo électriques comprennent sa colonne vertébrale, se connectant à chaque section de couches de mousse. Les moteurs sont programmés par l'artiste ; toutes les sections tournent à des vitesses et des séquences variables, créant des boucles qui ne se répètent jamais», détaille-t-on.

Née au Maroc et basée à New York, Meriem Bennani est surtout connue pour son travail vidéo qui raconte des histoires de comportement humain et nos expériences à la fois en ligne et hors ligne.