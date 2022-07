Mondial-2022 : Fouzi Lekjaa promet que Ziyech sera présent avec l'équipe nationale au Qatar

L'international marocain Hakim Ziyech sera présent avec l'équipe nationale au Mondial Qatar-2022, a affirmé le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Invité de l'émission «Décryptage» sur la station MFM radio, Fouzi Lekjaa a confirmé que Ziyech accompagnera les Lions de l'Atlas au mondial qatari.

«A l'instar de plusieurs supporters de l'équipe nationale, je n'étais pas d'accord avec les choix tactiques du sélectionneur national Vahid Halilhodzic», a-t-il lancé, relevant que le Onze national, qui a souffert sur le plan collectif et dont le rendement est en dents de scie, «dispose des meilleurs joueurs au niveau africain».

Les joueurs répondent à l'appel de l'équipe nationale avec un grand sentiment de patriotisme, a-t-il noté, poursuivant que «le sélectionneur national a échoué à créer un climat familial au sein de l'équipe nationale».

Dans ce contexte, le président de la FRMF a relevé que lors de la prochaine réunion du comité directeur de l'instance fédérale, «la décision à même de pallier ces dysfonctionnements sera prise». «La sélection marocaine sera fin prête pour disputer le Mondial Qatar-2022», a-t-il promis, assurant le public marocain que «la sélection nationale va représenter dignement les couleurs nationales lors de la prochaine coupe du monde».

En mars, Lekjaa avait annoncé le comeback de Ziyech et Mazraoui en équipe nationale avant que les deux joueurs ne démentent, quelques heures plus tard. Le président de la FRMF avait promis également, en avril, un retour de Hamdallah, Ziyech et Mazraoui. Pour le moment, seul ce dernier a accepté d’enterrer la hache de guerre avec le sélectionneur national et de porter à nouveau le maillot national.