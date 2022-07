CAN féminine : Belle entrée en matière pour la sélection du Maroc

La sélection marocaine féminine de football s'est imposée face à son homologue burkinabè sur le score de 1 but à 0 (mi-temps 1 -0), samedi soir au Complexe sportif prince Moulay Abdellah de Rabat, en match d'ouverture (groupe A) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022), tenue au Maroc. La capitaine de l’équipe, Ghizlane Chebbak a ouvert le score d’un coup franc à la demi-heure de jeu (29è).

Pour le compte de la même poule, le Sénégal affrontera l’Ouganda, dimanche (16h00) sur la pelouse du même stade. L'équipe nationale rencontrera l'Ouganda, mardi prochain, avant de défier le Sénégal trois jours plus tard. Après 22 ans d'absence de la compétition, les Lionnes de l’Atlas tenteront de faire mieux que leurs deux précédentes participations, où leur parcours s’était arrêté au premier tour (1998, 2000).

Les Marocaines se sont régalées devant un public acquis à leur cause, constitués principalement de jeunes supporters venus nombreux assister à cette fête du ballon rond, conjuguée au féminin. Les Burkinabè, très agressives, ont bien géré la pression des vingt premières minutes qui ont connu quelques assauts de l’équipe nationale, notamment par l’entremise de Rosella Ayane et Salma Amani. Elles ont fini par craquer à la 29è minute sur un coup franc bien exécuté par la sociétaire de l'AS FAR, Ghizlane Chebbak.

Lors de la seconde période, les Marocaines n'ont pas réussi à inscrire un deuxième but pour assurer leur victoire, mais ont su gérer leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Il s’agit de la première confrontation officielle entre les deux sélections féminine du Maroc et du Burkina Faso. Elles s’étaient affrontées en amical en octobre 2017 à Salé et la rencontre s’est soldée par un nul 1-1.

Les Etalons dames du Burkina Faso participent à leur toute première compétition continentale après une campagne qualificative réussie. Elles ont éliminé le Bénin (victoires à l’aller 2-1 et au retour 3-1) et la Guinée-Bissau (victoires à l’aller 6-0 et au retour 1-0).

Le groupe B de ce rendez-vous qui se tient à Rabat (Complexe sportif prince Moulay Abdellah et complexe sportif le prince héritier Moualy El Hassan) et à Casablanca (Complexe sportif Mohammed V), se compose du Cameroun, de la Zambie, de la Tunisie et du Togo, alors que la poule C comprend le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana.

Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, les quatre demi-finalistes empocheront directement leurs tickets pour la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande à l’été 2023. L’édition Maroc-2022 connaît également la participation, pour la première fois, de douze équipes au lieu de huit auparavant. La CAN féminine verra, pour la première fois dans l’Histoire du tournoi, l’utilisation de l'assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) pour l'ensemble des 28 matches.