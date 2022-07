Israël reconnait sa participation à l’exercice militaire «African Lion 2022»

Israël a pris part à la 18e édition de l’"African Lion 2022", coorganisée du 20 au 30 juin 2022, par les armées du Maroc et des Etats-Unis. «Des responsables du ministère de la Défense et de Tsahal (armée israélienne, ndlr) ont participé pour la première fois la semaine dernière à un exercice militaire international au Maroc : "African Lion 2022", mené par l'AFRICOM et les Forces armées royales marocaines», s’est félicité, ce samedi, le département de Benny Gants.

Officials from the IMoD and the IDF participated in an international military exercise in Morocco for the first time this past week: “African Lion 2022”, led by AFRICOM and the Royal Moroccan Armed Forces. @MoroccanArmed pic.twitter.com/rkjIIjyFtj — Ministry of Defense (@Israel_MOD) July 2, 2022

La présence d’Israël aux manœuvres «est une étape supplémentaire dans le renforcement des relations de sécurité entre les ministères de la Défense et les armées des deux pays. Elle s'inscrit dans la continuité de la participation de l'unité antiterroriste des Forces armées royales (FAR) à l'exercice multinational, qui s'est tenu en Israël l'année dernière», explique le ministère de la Défense dans un communiqué diffusé par des médias israéliens.

Sur la qualité de cette participation, The Times of Israel précise que Tel-Aviv «a envoyé deux officiers de Tsahal et le chef de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord du ministère de la Défense au Bureau politique et politico-militaire, qui sert également d'attaché du ministère de la Défense au Maroc».

Le Maroc et Israël ont conclu un accord de coopération militaire, en novembre 2021.