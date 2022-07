Formule E : Le pilote suisse Edoardo Morata remporte l’e-prix de Marrakech 2022

Le pilote suisse Edoardo Morata (Rokit Venturi Racing) a remporté l'e-prix de Marrakech 2022, la dixième manche de la saison 2021/22 du Championnat du monde FIA-ABB de la Formule électrique (Formule E), disputée samedi sur le circuit Moulay El Hassan à la Cité Ocre.

Après une course très serrée, le pilote suisse a franchi le drapeau à damier avec plus de 2 secondes d'avance sur le pilote portugais Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah), vainqueur de la quatrième édition du Marrakech e-prix, suivi de l’Australien Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), vainqueur de la course précédente dans le tout premier Jakarta ePrix.

«Je suis extrêmement heureux de remporter cette course, qui s’est avérée très difficile en raison d’une concurrence ardue des autres pilotes, mais également de la piste technique et des conditions météorologiques extrêmes à Marrakech», s’est félicité le pilote suisse dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP.

Lors d’une cérémonie, les trophées ont été remis aux vainqueurs de cette édition sous les applaudissements d’un large public, qui a envahi le magnifique tracé du Circuit international automobile Moulay El Hassan, aux pieds de l’Atlas. Le circuit de 2,971 km, qui comprend 12 chicanes, trois lignes droites et une série de virages, est bien connu pour être l'un des circuits les plus techniques et les plus exigeants en énergie du calendrier de la Formule E.

Pour des raisons de mesures sanitaires, la Formule E a jugé nécessaire de réduire la capacité du site afin de garantir la sécurité des équipes et du public du Marrakech ePrix 2022. Par conséquent, l'événement n’a pas offert de Fan Zone cette année, proposant uniquement 1 000 places assises en tribunes couvertes pour assister à la course.