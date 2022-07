Espagne : La compagnie Binter inaugure une ligne aérienne depuis et vers Fès

La compagnie aérienne espagnole Binter a inauguré, samedi, sa nouvelle ligne aérienne reliant les villes de Grande Canarie et Fès, qui sera assurée tous les samedis. En presque 2h20mn de vol, l'appareil, un avion NT6428, a atterri à l'aéroport de Fès-Saiss vers 15h (heure locale) en provenance de l'aéroport espagnol de Gran Canaria, avec 69 passagers à bord, dont la majorité sont des Marocains établis en Espagne.

Dans une déclaration à la presse, de nombreux passagers marocains ont exprimé leur satisfaction de pouvoir regagner la mère patrie à travers cette nouvelle ligne aérienne reliant les deux régions marocaine et espagnole. La nouvelle ligne aérienne entre Grande Canarie et Fès assure le vol en moins de trois heures, ont-ils relevé, ajoutant qu’auparavant les conditions de voyage depuis l’aéroport de Casablanca étaient un peu plus fatigantes pour les personnes qui se rendent au Nord du Maroc ou à l’Oriental.

Pour sa part, le directeur de l’aéroport Fès-Sais, Mostapha El Khoudri a mis en valeur l’importance de cette ligne aérienne qui relie la région Fès-Meknès aux grandes destinations mondiales, rappelant que depuis la reprise de l’activité au sein des plates-formes aéroportuaires à la fin de juin dernier le taux de récupération des voyageurs était de 90% par rapport à la même période 2019.

L’aéroport Fès-Saïss a enregistré jusqu'à présent quelque 490 000 passagers, a-t-il dit, soulignant que de nouvelles compagnies aériennes ont annoncé le renforcement de leurs liaisons de et vers de cette plate-forme aéroportuaire.

Dans le cadre du partenariat stratégique liant l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et Binter, la compagnie aérienne a augmenté sa capacité vers le Maroc pour l’été 2022 avec plus de 34 000 sièges. Cet été, Binter reliera les îles Canaries à dix destinations d'Afrique : Fès, Marrakech, Agadir, Guelmim, Laâyoune, Dakhla, Nouakchott, Dakar, Banjul et Sal.

Cette cérémonie du vol inaugural Grande Canarie-Fès s’est déroulée en présence notamment du wali de la Région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Saïd Zniber, des élus, des opérateurs économiques et des professionnels du secteur touristique.