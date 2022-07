Crowdfunding : En deux ans, les projets marocains ont collecté 3,7 MDH

Environ 3,7 millions de dirhams (MDH) ont été collectés par les projets marocains sur la période 2019-2021, via les plateformes de financement collaboratif, selon les résultats du baromètre du Crowdfunding marocain, publié par Happy Smala, en partenariat avec l'ESSEC Afrique et l'In-LAB Africa.

Le baromètre fait également état de 171 projets marocains financés sur 13 plateformes françaises, américaines, marocaines et celles du Moyen-Orient, indiquent Happy Smala, ESSEC Afrique et In-LAB Africa dans un communiqué. Par campagne, le montant maximum mobilisé a atteint 317 867 dirhams, tandis que le plus grand nombre de contributeurs par campagne s'est élevé à 1 198.

«Les données collectées montrent un vrai engouement pour le crowdfunding, accéléré après la publication au Bulletin officiel de la loi 15.18 pour le financement collaboratif le 9 mars 2021 suite à une première lecture à la Chambre des représentants en janvier 2020», relève le communiqué. Le baromètre du crowdfunding marocain 2019-2021 donne un état des lieux de ce mode de financement utilisé par les associations, les startups et les entreprises marocaines. Il montre toute la vitalité, la diversité et le dynamisme du crowdfunding qui est en croissance continue.