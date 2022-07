CAN féminine : Le président de la CAF au Maroc pour assister à l'ouverture

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est arrivé, samedi, à l'aéroport Rabat-Salé Pour assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations féminine, qui se tient au Maroc du 2 au 23 juillet. «Lors de mes visites aux pays africains, on me charge de transmettre des remerciements au Maroc pour le support qu’il apporte depuis plusieurs années» au football dans le continent, a affirmé le responsable.

«Je voudrais qu’on s’inspire de ce modèle qu’offre le peuple marocain en matière de soutien au football africain», a-t-il confié, ajoutant, concernant la CAN féminine, qu’il s’attend à une compétition extraordinaire. La 14e édition de la CAN féminine se dérouler au Complexe sportif prince Moulay Abdellah, au Complexe sportif prince héritier Moulay El Hassan de Rabat et au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Les quatre premières équipes issues de cette CAN se qualifieront directement à la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.