Marhaba 2022 : Journée infernale pour des Marocains bloqués à Ceuta

Des Marocains résidant à l’étranger ont vécu, ce vendredi, une journée infernale, après avoir choisi de rentrer au pays en passant par Ceuta. Ils ont ainsi été bloqués dans l’enclave espagnole pendant plusieurs heures.

A l’origine de ce blocage, rapporte la presse locale, la ville ne dispose pas de suffisamment de places et d’infrastructures pour faire face à un grand nombre de personnes pour y transiter.

De plus, plusieurs personnes faisant ce déplacement «n’ont pas de documents de santé prouvant leur vaccination contre le Covid-19, ou des tests négatifs confirmant leur statut sérologique, ce qui les a obligés à faire de longues files d'attente devant les laboratoires de la ville pour obtenir des documents de santé leur permettant d'entrer le royaume», ajoute-t-on.

De ce fait, un certain nombre d'enfants et de personnes âgées ont dû attendre sous le soleil, sans eau ni nourriture suffisantes. La police a fini par intervenir, en autorisant les voitures à partir vers la frontière après que les MRE ont commencé à manifester et exprimer leur mécontentement.

A Melilla, qui n’a pas signalé d’incidents similaires, l’opération de la traversée du Détroit connaît d’autres soucis. Selon El Faro de Melilla, plusieurs résidents dans la ville ont critiqué le fait que le Maroc «priorise» ses ressortissants au détriment des Espagnols souhaitant franchir la frontière pour visiter le royaume.