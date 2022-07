La réalisation du gazoduc Maroc-Nigéria «avance de manière appropriée»

Le projet du gazoduc Maroc-Nigéria «avance de manière appropriée». Une annonce faite, ce vendredi 1er juillet à Bruxelles, par la directrice générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines du Maroc (ONHYM), Amina Benkhadra lors de sa participation à la 33ème session extraordinaire du Crans Montana Forum Africa, rapporte la MAP.

«L’étude de faisabilité a été achevée en 2018 et nous avons décidé de passer à l’étude FEED (Front-End Engineering design) principale en deux étapes : La pré-FEED et la Main FEED. La Pré-FEED a été achevée en 2019 et elle a permis d’assurer les grands éléments de la rentabilité du projet, et nous sommes depuis le mois de mai 2021 sur l’étude d’ingénierie détaillée, qui permet de préparer tous les dossiers et tous les aspects techniques, mais aussi managériaux, financiers, légaux et commerciaux pour aller à la décision finale d’investissement», a-t-elle précisé.

Dans son édition du 26 juin, le Bulletin officiel a publié un décret, signé par Aziz Akhannouch, engageant le gouvernement à garantir un prêt accordé, en avril, par le Fonds de l'OPEP pour le développement international (OPEC Fund), de 14,3 millions de dollars, à l'ONYHM pour la réalisation de la deuxième phase de l'étude d’avant-projet détaillée.



Dans son intervention, Mme. Benkhadra s’est félicitée aussi de «l’adhésion de la CEDEAO au projet». Pour mémoire, le ministre nigérian des Ressources pétrolières, Timipre Sylva, avait annoncé, le 1er juin, que le Conseil exécutif fédéral (FEC), une autorité gouvernementale présidée par le chef de l’Etat, Muhammadu Buhari, a donné son feu vert à la NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation) pour signer un accord avec la CEDEAO pour la réalisation du gazoduc Maroc-Nigéria.

«Ce projet est d’autant plus stratégique dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, qui a amplifié le besoin de l’Europe à diversifier ses approvisionnements en gaz. Projet intégrateur, ce méga projet est de nature à être soutenu par les institutions financières et les parties prenantes, multilatérales et bilatérales», a-t-elle conclu.

Pour rappel, dans une interview accordée à l’agence Bloomberg, le président nigérian, Muhammadu Buhari a invité le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne à investir dans le gazoduc Maroc-Nigéria.