Un group allemand intéressé par livrer du gaz au Maroc via le GME

Le géant énergétique allemand RWE propose de fournir du gaz naturel au Maroc via le Gazoduc Maghreb-Europe, a révélé Energy Intel. Après la mise en service du GME, en flux inverse, l’entreprise allemande prépare le début de ces expéditions vers le royaume. Les envois seront effectués dès que les autorisations officielles seront obtenues, ajoute la même source.

Le distributeur énergétique, fondé en 1898, a l'intention d'acheminer une partie de ses expéditions vers les unités de regazéification espagnoles afin d'utiliser ensuite le gazoduc maghrébin comme porte d'entrée vers le Maroc.

Le redémarrage du pipeline GME suggère que le Maroc a effectivement pu acheter une cargaison de GNL, bien que sa provenance ne soit pas encore dévoilée.

Enagás, l'opérateur et gestionnaire du système gazier en Espagne, a assuré cette semaine, avoir mis en place une «procédure de certification qui garantit que le gaz exporté vers le Maroc via le GME n'est pas d'origine algérienne et que l'interconnexion fonctionnera avec les règles techniques de l'Union européenne».

Pour rappel, l’Espagne et le Maroc ont décidé, mardi 28 juin, d’activer le GME en flux inverse.