Bank of Africa clôture la 4e édition de SMART Bank en accompagnant 15 porteurs de projets

Dans sa 4e édition, le programme national de l’Open innovation territoriale SMART Bank de Bank of Africa s’est clôturé, mercredi 30 juin à l’Academy of Bank of Africa, par une remise des prix à 15 porteurs des projets retenus. Au total, l’initiative aura sensibilisé à l’entrepreneuriat plus de 30 000 étudiants, grâce à un dispositif qui regroupe différents acteurs territoriaux pour le développement de l’économie locale.

En effet, l’aboutissement de ce programme est le fruit d’une collaboration avec les universités publiques de différentes régions du Maroc, avec les Centres régionaux de l’investissement (CRI) et des entreprises partenaires. Il s’agit d’«encourager les porteurs d’idée et jeunes startuppers à proposer des solutions innovantes, quel que soit leur stade de maturité, en réponse à des problématiques soumises par les différentes parties prenantes du dispositif», indique Bank of Africa.

Cette année, les régions couvertes ont été Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Drâa-Tafilalet, Dakhla-Oued Ed Dahab, Laâyoune-Es Sakia El Hamra, Marrakech-Safi, Casablanca-Settat et Fès-Meknès. Le premier prix est revenu au projet Escargot Daraa, pour l’élevage, la valorisation et la conservation d’escargot pour leur utilisation dans le développement de produits naturels, cosmétiques et alimentaires. Le deuxième prix est revenu au projet Smart collecte, application mobile avec des points de fidélité instantanés à chaque collecte et le tri de déchets ménagers. Le troisième prix a récompensé Yomass Energy, projet basé sur la production de biométhane, grâce à la fermentation des déchets organiques.

Accompagner les porteurs de projets locaux pour intégrer l’écosystème national

En marge de la cérémonie de remise des prix, Yasmina Nejjar, chargé du programme d’entrepreneuriat (entrepreneurship program manager) au sein du entre d’intelligence économique de Bank of Africa a déclaré à Yabiladi que l’objectif était de «donner la possibilité aux porteurs de projets retenus de découvrir le monde de l’entrepreneuriat, de les orienter et de les mettre en confiance pour développer leur vision». «Nous les aidons aussi à enrichir leur réseau et nous les accompagnons par la suite, tout au long de la conception et de la mise en œuvre de leurs idées, en fonctions des attentes, des besoins et des potentiels des uns des autres», souligne la responsable.

«Ce prix est d’abord symbolique et il signifie beaucoup pour nos lauréats, je suis touchée de le voir dans leurs yeux, cela les réconforte dans leurs capacités de mener à bien des projets et nous motive encore plus à être leurs côtés pour implémenter les suites de ce programme spécifique, afin de connecter les bénéficiaires à l’écosystème économique et entrepreneurial, selon le niveau de maturité de chaque projet», fait-elle savoir. Les profils des lauréats sont diversifiés, selon la directrice de programme, pour qui «l’idée est de créer une sorte de mixité entre différentes compétences, jeunes, débutantes ou confirmées».

Sensibiliser autour de l’entrepreneuriat

«Nous avons des étudiants, des jeunes diplômés, des jeunes entrepreneurs, des directeurs d’établissements supérieurs publics qui sont avec leurs étudiants dans le cadre de SMART Bank pour leur montrer que tout est possible, que l’on peut apprendre à tous les âges et que l’on peut faire des choses grâce à l’ambition et l’accompagnement ; nous avons des doctorants, mais aussi des ouvriers et des petits agriculteurs qui portent des projets très novateurs, par le fait qu’ils sont les personnes qui ont le plus connaissance de leur domaine et qui ont une compréhension profonde de leurs secteurs et des enjeux pour avoir des approches très pertinentes», explique encore Yasmina Nejjar, ajoutant que «tous les projets appelés seront intégrés aux incubateurs partenaires».

Lors de cette quatrième édition, dix régions sur douze au Maroc ont été couvertes. «Nous avons fait des appels à candidature avec nos partenaires régionaux, des tournées et des campagnes sensibilisations, en plus d’ateliers d’entrepreneuriat pour aider les jeunes et les personnes intéressées à soumettre des problématiques», souligne encore la responsable. SMART Bank permet aussi de «tester l’impact des solutions proposées à travers formations et mentorat, assurés par des experts métiers lors de bootcamps organisés conjointement avec les partenaires locaux».

Lancée en 2019, cette initiative a réuni, à la quatrième édition seulement, «plus de 12 000 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat, près de 250 porteurs d’idées accompagnés – à travers plus de 200 heures de formation – et 29 projets finalistes confrontés au niveau national». Lors de la cérémonie de remise des prix, 15 projets sur ces 29 finalistes ont été retenus par le jury pour accompagnement. Trois gagnants se sont partagés un gain de 45 000 DH et intègreront le réseau d’incubateurs BlueSpace de Bank of Africa et ses partenaires.