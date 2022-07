Marhaba 2022 : Calendrier prévisionnel de l’affluence au port Tanger Med

Avec une prévision de plus d’1,5 million de passagers en 2022, le port Tanger Med Passagers est la première porte entrée des Marocains du Monde vers le Maroc. Ce chiffre représente près de 50 % de la part du trafic général qui transite par le Détroit de Gibraltar.

Afin d’apporter les améliorations nécessaires au dispositif d'accueil, une enveloppe de 150 millions de dirhams a été mobilisée. Le nombre de guichets d’estampillage est passé de 10 à 16 dans la gare maritime pour une meilleure fluidité d’accès des passagers piétons. Le port Tanger Med a également prévu un déploiement de 32 guichets pour garantir une meilleure arrivée aux voyageurs en véhicules.

Les passagers pourront profiter de l'augmentation des espaces des ombragés, du renforcement de l'éclairage, d’un aménagement d'espaces dédiés aux enfants ainsi que d’espaces verts, fontaines à eau potable et de restaurants. Des points de renseignement, des installations sanitaires, ainsi que de l'aménagement d'un espace dédié au contrôle sanitaire aux frontières répondront aux besoins des passagers.

Aussi, les ressources humaines nécessaires au confort des passagers ont également été renforcées pour assurer la réussite de l'opération "Marhaba" 2022 dans le respect du contexte sanitaire et la santé publique des citoyens, et ce en collaboration étroite avec la DGSN, la gendarmerie, la douane, les forces auxiliaires, le ministère de la Santé, les autorités locales, sous la coordination globale de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Un dispositif maritime spécial

La flotte maritime pour assurer les liaisons Tanger Med – Algésiras est particulièrement renforcée avec une capacité de transport de 40 000 passagers et 10 000 véhicules par jour. Des navires sont également mobilisés pour assurer les traversées en longues distances vers l’Espagne (notamment vers le port de Barcelone), l’Italie (vers le port de Gênes) et la France (vers les ports de Marseille et Sète), avec une capacité de transport hebdomadaire de 20 000 passagers et 7 000 voitures.

Pour mieux anticiper les périodes de forte affluence, un calendrier prévisionnel a été mis en place. Le port Tanger Med prévoit une arrivée importante des passagers durant la 1ère et la dernière semaine du mois de juillet et un départ massif les deux dernières semaines d’août et la première semaine de septembre. Les pics lors des journées de forte affluence pourront atteindre 40 000 passagers par jour.

Tanger Med invite ses passagers à prendre en considération les prévisions de trafic communiqué par l’autorité portuaire, pour programmer leur voyage dans les meilleures conditions. Il invite également les passagers à utiliser l’ensemble des canaux de communication disponibles, et notamment le site web du port passagers (http://www.tangermed-passagers.com), l’application mobile, les réseaux sociaux du port passagers (@TMPassagers, @tangermed_passagers), la radio Tanger Med (fréquence 100Mhz ou http://www.radiotangermed.com) afin de rester informés en temps réel sur l’actualité et la situation du trafic au sein du port.