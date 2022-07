Maroc-Japon : Un accord de prêt de 1,6 MMDH pour améliorer l’environnement des apprentissages

Un échange de notes et un accord de prêt entre le Maroc et le Japon, d’un montant de 22 milliards de yens japonais (environ 1,6 milliard de dirhams) ont été signés vendredi à Rabat. Ils concernent le financement du Programme d’amélioration de l’environnement des apprentissages dans le secteur éducatif de base.

Le programme a été signé par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc, Kuramitsu Hideaki, et le Représentant résident de l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale (JICA) au Maroc, ITO Takashi. Il vise à appuyer le Maroc dans l’amélioration de l’environnement des apprentissages et la réduction des disparités en termes d’apprentissages dans les mathématiques sur trois niveaux, à savoir au sein des établissements scolaires, entre les établissements scolaires, et entre les ménages.