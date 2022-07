Santé : Un groupe israélien construira des hôpitaux au Maroc

Le Maroc et Israël élargissent leur partenariat au secteur de la Santé. Le ministre marocain de la Santé, Khalid Aït Taleb et Mme. Yardena Ovadia, PDG et cofondatrice du groupe israélien I.M.S Ovadia Group, ont signé un mémorandum d’entente, ce jeudi 30 juin à Rabat.

Le texte porte sur la construction d’établissements hospitaliers au royaume, avec une participation financière de la partie israélienne dans le projet, estimée à 5 milliards de dirhams, indique le ministère marocain de la Santé dans un communiqué, publié sur son site.

La première phase de ce programme d’investissement comprend la réalisation de cinq grands hôpitaux d’une capacité litière d’environ 1.000 lits dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Fès-Meknès, Draa-Tafilalet, l’Oriental et Marrakech-Safi.

Le groupe israélien compte une présence en Guinée Equatoriale où il a, depuis 2001, construit et gère des hôpitaux dans la capitale, Malabo, et Mongomo, la ville natale de l’actuel président du pays, Teodor Obiang Nguema.

Depuis la reprise de leurs relations diplomatiques, le 10 décembre 2020, le Maroc et Israël ont conclu des accords de partenariat portant notamment sur le commerce, la coopération militaire et l’enseignement supérieur.