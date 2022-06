Clubs de proximité : La Fondation Mohammed VI subventionne 7 projets destinés à la famille de l’enseignement

Le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, Youssef El Bakkali, et le secrétaire national de la Fondation des œuvres sociales de l’éducation, Abdelhak El Mamoune, ont coprésidé, cette semaine, la commission de sélection des projets de clubs de l’enseignant, dont les travaux d’aménagement seront partiellement subventionnés par la Fondation Mohammed VI au titre de cette année. Depuis 2007, et aux termes d’une convention cadre entre la Fondation Mohammed VI et la FOSE, les sections régionales de cette dernière bénéficient de subventions de la Fondation pour la construction, l’aménagement ou la réhabilitation de structures d’accueil, d’hébergement et de loisirs destinées essentiellement à la famille de l’enseignement, indique un communiqué de la Fondation, parvenu à Yabiladi.

Pour l’année en cours, la Fondation Mohammed VI accorde une enveloppe de 3,5 millions de dirhams pour 7 projets proposés. Il s’agit de la Section centrale de Rabat (500 000 DH à ce projet de rénovation qui coûtera 1,3 millions de DH), la Section de Boulemane/Mayssour (500 000 DH pour l’équipement de cette salle dont le coût global de sa réalisation est estimé à 1,8 millions de DH), la Section de Nador (500 000 DH sur 1 million de DH) et les sections de Tiznit, d’Agadir, de Tinghir et d’Essaouira.

Depuis la conclusion de son partenariat avec la FOSE, la Fondation Mohammed VI a subventionné la mise en place et la réhabilitation de 60 clubs, répartis sur tout le royaume, avec un budget global de plus de 28,5 millions de dirhams, rappelle le communiqué. Ce dernier souligne que la Fondation a aussi participé au financement de 11 tournois de mini-football pour un coût total de 2,2 millions de dirhams.

L’appui de la Fondation aux clubs et aux tournois sportifs de la FOSE s’inscrit dans le cadre d’un programme d’action déployé depuis sa création et renforcé par son plan décennal 2018-2028, qui vise le développement des prestations de sports et de loisirs de proximité en faveur de ses adhérents et de leurs familles.