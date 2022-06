Les lignes d’Air Arabia Maroc reliant Casablanca et Tanger à Séville inaugurées

Air Arabia Maroc a annoncé, ce jeudi, le lancement de ses vols inauguraux directs vers Séville, en Espagne, depuis l'aéroport Mohammed V de Casablanca et l'aéroport international Tanger Ibn Battuta. Le vol inaugural est arrivé à l'aéroport international de Séville le lundi 20 juin et a été célébré par des jets d’eau, indique-t-elle dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ce vol a été accueilli par une délégation de l'aéroport et des responsables gouvernementaux espagnols, en présence de responsables d'Air Arabia Maroc et du Consul général du Royaume du Maroc, Sidi Sidi Abah, ajoute-t-on. La compagnie rappelle qu’elle assurera la liaison vers et au départ de Casablanca à raison de deux vols par semaine, les lundis et jeudis - et Tanger - à raison de deux liaisons par semaine, les mercredis et dimanches - pendant toute la saison estivale.

«Les clients de la compagnie pourront désormais réserver leurs vols directs pour cette destination, soit à partir du site web d'Air Arabia, ou soit en contactant le centre d'appels ou les agences de voyage agréées», poursuit le communiqué qui rappelle que les clients pourront profiter du service de check in en ligne qui leur permet de s’enregistrer directement sur le site web ou l’application Air Arabia, sans avoir besoin de se rendre au comptoir d’enregistrement.