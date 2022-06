Une forte présence du Maroc dans la liste des nominés aux CAF Awards 2022F

La première liste des nominés pour les CAF Awards 2022, qui se tiendront le 21 juillet 2022 à Rabat, a été publiée jeudi par la Confédération africaine du football, avec une forte présence marocaine. Ainsi, la sélection nationale (hommes) est en lice pour le prix de l'Equipe nationale de l'année, aux côtés de l'Egypte, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée Equatoriale et les Îles Comores.

Quatre Marocains figurent aussi dans la listes des 30 nominés pour le prix du Joueur de l'année, à savoir Achraf Hakimi, Sofiane Boufal, Yahya Jabrane et Yassine Bounou. Dans cette catégorie, les quatre Lions de l'Atlas sont en compétition avec d'autres stars du football africain, tels que les Sénégalais Sadio Mane et Kalidou Koulibaly, les Egyptiens Mohamed Salah, Mohamed ElNeny et Mohamed Shenawy, ainsi que l'Algérien Riyad Mahrez.

Les clubs casablancais du Wydad et du Raja, ainsi que la Renaissance sportive de Berkane (RSB) sont , de leur côté, en lice pour le prix du Club de l'année, aux côtés de l'Orlando Pirates (Afrique du Sud), ES Sétif (Algérie), Petro Atletico (Angola), TP Mazembe (RD Congo), Al Ahly (Égypte), Ahli Tripoli (Libye) et Al Ittihad (Libye).

La liste des nominés pour le prix du Joueur interclubs de l'année, comprend 20 candidats, dont les Wydadis Achraf Dari, Yahya Jabrane et Zouhair El Moutaraji, le Rajawi Mouhcine Moutouali, ainsi que le duo Berkani Youssef El Fahli et Issoufou Dayo.

Enfin, le sélectionneur national Vahid Halilhodzic figure, quant à lui, dans la liste des 16 nominés pour le prix de l'Entraîneur de l'année, avec l'entraîneur du Wydad, Walid Regragui, et le coach de Berkane, Florent Ibenge.

Les gagnants de chaque catégorie seront désignés par un panel de votants composé de la Commission technique de la CAF, de professionnels des médias, d'entraîneurs principaux et de capitaines des associations membres ainsi que des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs.

Les CAF Awards 2022 se tiendront avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies Maroc 2022, prévue du 2 au 23 juillet 2022.