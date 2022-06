Grand prix de Tunis de para-athlétisme : Les Marocains établissent de nouveaux records africains

Le Maroc a terminé 4e du Grand prix de Tunis de para-athlétisme, qui s'est clôturé mercredi au stade d’athlétisme de Radès (banlieue sud de Tunis), en totalisant 21 médailles, dont 8 en or et 5 en argent. Le Royaume se classe ainsi au 4ème rang du tableau des médailles derrière le pays hôte, premier avec 34 médailles (17 or, 11 argent et 6 bronze), l'Algérie 2e avec 20 médailles (9 or, 5 argent et 6 bronze) et l'Inde 3e avec 25 médailles (8 or, 9 argent et 8 bronze), alors que la Turquie termine 5e avec 13 médailles (6 or, 6 argent et 1 bronze).

Les deux nouvelles breloques en or marocaines de la troisième et dernière journée de la compétition ont été remportées par Ayoub Sadni qui s’est imposé à l’épreuve du 100m (T47) grâce à un chrono de 11:00 devant ses compatriotes Abdelkbir Jaddi (11:84) et Houssam Elamrani (11:90) et par Fouzia El Kassioui au lancer du poids (F33) grâce à un lancer de 7,41 m.

L’argent est, par ailleurs, revenu à Abdelkbir Jaddi au 100m (T47), Saida Amoudi au lancer de massue (F33-34) et Zakariae Derhem dans la même discipline (F33-34).

De leur côté, Houssam El Amrani (100m T47), Anass Sikouk (400m T36), Youssra Karim (lancer du poids F41), Redouane Thabit (lancer du javelot F40) et Rabia Bouchra (lancer du poids F55), se sont contentés du bronze. Pour rappel, au terme du deuxième jour des épreuves, le Maroc ne comptait que onze breloques dont 6 en or et 2 en argent et occupait la 3e place au tableau des médailles.

Côté exploits, on notera que le Grand prix de Tunis a vu la Marocaine Hend Frioua réaliser un nouveau record mondial au Club Throw (lancer de massue) dans la catégorie F31 grâce à un lancer de 20,49m (ancien record: 20,45 m). Faouzia El Kassioui (F33) et Zakariae Derhem (F33) ont, pour leur part, établi de nouveaux records africains au lancer du poids en réalisant respectivement des lancers de 7,41m et 11,45m.