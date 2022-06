Drame migratoire : HRW appelle à «une enquête indépendante et impartiale»

La mort d’au moins 23 Africains à la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla, le 24 juin 2022, rend nécessaire l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale afin d’en éclaircir les circonstances exactes et de déterminer qui porte la responsabilité de telles pertes en vies humaines, a indiqué mercredi Human Rights Watch. «Une enquête indépendante et impartiale devrait permettre d’établir les causes des décès et de déterminer si les forces de sécurité portent la responsabilité de ces pertes en vies humaines, dans l’optique d’assurer qu’elles répondent de leurs actes et que justice soit rendue aux familles des victimes», a ajouté l’ONG internationale dans un communiqué.

«Les dirigeants espagnols, marocains et de l’Union européenne devraient condamner cette violence et s’assurer que des enquêtes efficaces et impartiales soient menées, afin de rendre justice aux personnes qui ont perdu la vie», a plaidé Judith Sunderland, directrice adjointe par intérim de la division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch, citée par le communiqué.

Human Rights Watch dit se faire l’écho des appels lancés par des organisations marocaines et espagnoles, par la Haute Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet, et par l’Union africaine en faveur de l’ouverture d’une enquête. Elle ajoute que «les informations selon lesquelles les autorités marocaines pourraient organiser à la hâte des enterrements collectifs sont profondément préoccupantes». «Il est d’une importance vitale que les autorités marocaines fassent tous les efforts possibles pour préserver les corps, de manière digne et appropriée, pour permettre d’effectuer des autopsies et de vérifier les causes des décès», poursuit l’ONG.

Celle-ci estime que «les autorités devraient également faire tout leur possible pour identifier les morts et informer leurs familles». «Une fois accomplie la collecte des preuves médico-légales relatives aux blessures ou aux causes de décès qui puissent être pertinentes dans le cadre de l’enquête, il incombe au Maroc d’organiser la remise des corps des personnes décédées à leurs familles en vue d’enterrements conforme à leurs souhaits. Et les survivants méritent des soins médicaux et un soutien psychosocial – de santé mentale – appropriés», plaide-t-elle.