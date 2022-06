CWTS Leiden 2022 : L’UM5 de Rabat, seule université marocaine à figurer dans le classement

L'édition 2022 du classement CWTS Leiden, sorti la semaine dernière, consacre l’Université Mohammed V (UM5) de Rabat comme la seule université marocaine à figurer à nouveau dans ce classement parmi les 1 030 universités provenant de 69 pays, dont 33 universités africaines et 29 universités arabes. Dans un communiqué, l’UM5 de Rabat indique que le CWTS Leiden Ranking, fournit depuis 2007 un classement des meilleures universités dans le monde en se basant sur quatre types d’indicateurs liés à la recherche, et qui portent sur l’impact scientifique des publications, sur la collaboration internationale, sur les publications en libre accès et sur l’approche genre dans les auteurs des publications.

Lors de cette édition 2022, l'UM5 a amélioré son classement dans ces quatre indicateurs par rapport à l’année précédente, souligne le communiqué, ajoutant que les données utilisées pour ce classement proviennent de la base de données scientifique internationale Web of Science sur la période 2017-2020. A ce propos, le communiqué fait savoir que l’UM5 est le leader national en termes de publications indexées Web of Science, avec 25% du nombre de publications nationales.

Les pays ayant classé le plus grand nombre d’universités dans cette liste sont la Chine avec 247 universités, suivie par les Etats-Unis d’Amérique (242), le Royaume-Uni (65), le Japon (56), l’Allemagne (54), la Corée du Sud et l’Inde (49), conclut le communiqué.