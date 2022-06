Jeux méditerranéens en Algérie : Le judoka marocain Issam Bassou remporte le bronze

Le judoka marocain Issam Bassou a remporté, mercredi, la médaille de bronze des moins 60 kg, dans le cadre des Jeux méditerranéens, qui se tiennent à Oran. Issam Bassou est monté sur la troisième marche du podium après avoir battu le Français Maxime Merlin par wazari.

Il s'agit de la sixième médaille décrochée par le Maroc lors de ces joutes, après les quatre médailles de bronze remportées par l'équipe nationale de karaté (3) et Kharima Ghariz en pétanque, en plus de l'argent, enlevé en pétanque également, par la doublette Lhoussaine Akbas et Mohammed Bajjioui.