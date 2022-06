Migration irrégulière : Des eurodéputés appellent l'UE à appuyer le Maroc

Des eurodéputés ont appelé l'Union européenne à appuyer la politique migratoire humaine du Maroc, qui est un pays «crédible et fiable» dans la lutte contre les réseaux mafieux d'immigration illégale. Réagissant au drame récent à la frontière entre le Maroc et Melilla, les parlementaires européens ont souligné l’impératif d’aider le Maroc à faire face à ces mafias internationales qui ne reculent devant rien.

«Le Maroc est un partenaire stratégique pour l'UE. Les principaux coupables de la tragédie qui s'est produite à Mellila et des regrettables pertes en vies humaines sont les mafias internationales, qui organisent ces violentes attaques», a affirmé l’eurodéputé Petar Vitanov. Plaidant pour l’appui des efforts du royaume, le parlementaire européen, Tomáš Zdechovský, a souligné, quant à lui, que «le saut massif de 2 000 migrants subsahariens à la frontière espagnole est une autre preuve que le Maroc est un partenaire crédible de l'Union européenne, qui souffre également de la pression migratoire».

Le vice-président de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe (ALDE) au sein du Parlement européen, l'eurodéputé bulgare Ilhan Kyuchyuk, a appelé, de son côté, à soutenir «la politique migratoire humaine du Maroc en Afrique». «Nous devons appuyer le Maroc en tant que principal partenaire stratégique et fiable de l'UE pour lutter contre le trafic, les mafias et contrôler la migration irrégulière», a-t-il tweeté.

Depuis la tentative d’assaut groupé contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador, provoquant une bousculade énorme et des chutes mortelles du haut de la clôture, plusieurs voix en Europe ont appelé à accompagner l'action du Maroc, qui assume pleinement ses responsabilités dans la gestion migratoire, pour protéger ses frontières et freiner l’afflux des immigrés illégaux. D’autres voix, à l’ONU et au sein du HCDH ont critiqué le Maroc et l’Espagne, appelant à une «enquête indépendante» sur le récent drame.