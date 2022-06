OFPPT : Trois Cités des métiers et des compétences et 164 nouvelles filières créées en 2021

Le Conseil d’administration de l’OFPPT s’est réuni, mardi 28 juin à Rabat, sous la présidence de Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, en présence des représentants des salariés, de la CGEM et des départements ministériels membres. Le conseil a examiné les réalisations de l’OFPPT et son bilan financier pour l’année 2021, indique l’office dans un communiqué.

Lors de cette réunion, la directrice générale de l’OFPPT a mis en exergue les faits saillants de l’année 2021, en matière de réalisation de la carte de formation, avec une stabilisation de la capacité d’accueil à 400 000 places pédagogiques et une réalisation à hauteur de 80% soit plus de 321 700 stagiaires en formation dont plus de 221 000 en formation diplômante.

Le focus a également été mis sur le renforcement du dispositif grâce au démarrage de 9 nouveaux Instituts de formation, garantissant 2 760 places pédagogiques en première année, en plus de la mise en place de 2 maisons de stagiaires. Sept autres établissements ont ouverts leurs portes en 2021/2022, dont six réalisés en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et un avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. Ces 7 Centres offrent une capacité de 696 places pédagogiques en première année.

Concernant le programme des Cités des métiers et des compétences, l’année 2021 s’est caractérisée par l’achèvement des travaux de construction des trois Cités des métiers et des compétences des régions de Souss-Massa, l'Oriental et Laâyoune-Sakia El Hamra dont l’ouverture est prévue pour la rentrée 2022/2023. En plus de la poursuite des travaux de deux CMC de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Béni Mellal-Khénifra. D’autre part, l’OFPPT a entamé les chantiers de construction des CMC de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet, Rabat-Salé-Kénitra ainsi que la région de Guelmim-Oued Noun.

Dans le cadre de la restructuration de l’offre de formation, un nouveau répertoire a été mis en place comptant 164 nouvelles filières créées, 162 filières restructurées et 39 filières maintenues, soit un total de 365 filières, ajoute le communiqué.

L’office rappelle que la réalisation du plan d’action de l’exercice 2021 a nécessité un budget global de 4 770,3 MDH contre 4 504,4 MDH par rapport à l’année passée, soit une augmentation de 6%.