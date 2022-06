Trois nageurs marocains traversent le Détroit de Gibraltar à la nage en relais

Les nageurs marocains Hassan Baraka, Samia Benchekroun et Fakhita Drissi ont traversé, mercredi, le Détroit de Gibraltar à la nage en relais. Partis de Tarifa en Espagne avec une arrivée à la plage de Dalia à proximité du port Tanger Med, les nageurs marocains ont parcouru 15,3 Km en 4h 05min 45sec.

A leur arrivée au terme de cette aventure, réalisée avec le soutien de la Fondation Tanger Med, les nageurs ont été accueillis par les enfants de l’école de voile Dalia et les estivants de la plage de Dalia.

Dans des déclarations à la presse, les nageurs ont exprimé leur joie d'avoir réalisé ce challenge, porteur d'un message de fraternité entre l'Espagne et le Maroc, soulignant que cette traversée est une aventure très excitante et une expérience légendaire pour les nageurs. Les nageurs ont souligné, dans un communiqué, que la traversée du Détroit de Gibraltar à la nage fait partie des 7 traversées les plus difficiles au monde, notant que cette traversée sera reconnue officielle après que l'Association de traversée à la nage du Détroit de Gibraltar (ACNEG) la certifie. Depuis déjà plus de 35 ans, ces traversés se réalisent avec seulement une poignée de nageurs marocains, ayant réussi à aller au bout de ce challenge.

La même source a fait savoir que le nageur Hassan Baraka a réalisé une nouvelle fois cette traversée du Détroit de Gibraltar, mais cette fois-ci en compagnie de deux femmes d’exception, Samia Benchekroun et Fakhita Drissi, deux sportives marocaines qui ont relevé le défi avec brio.

Une deuxième traversée sera organisée en septembre prochain avec 4 autres nageurs marocains que Hassan Baraka accompagnera dans la concrétisation de leur objectif sportif, dans le dessein d’augmenter le nombre de Marocains qui ont réussi cette traversée.

A noter que Jalil Belcaid a été le premier marocain à traverser le Détroit de Gibraltar à la nage, tandis que Fedwa et Mouna El Bekri ont été les premières femmes marocaines à réaliser cette traversée, suivies de Nadia Ben Bahtnane. Hassan Baraka est également le premier marocain à rallier les cinq continents à la nage.