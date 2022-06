Des membres du parlement andin en visite au Maroc ce vendredi

Des membres du parlement andin seront en visite au royaume, du 1er au 9 juillet, sur invitation de leurs homologues marocains, a indiqué un communiqué du parlement. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud prônée par le roi Mohammed VI, ainsi que la consolidation du partenariat existant entre le parlement marocain et son homologue andin, outre la concertation et l'échange sur un ensemble de questions d'intérêt commun, a relevé la même source.

Le texte a également précisé que cette visite verra la tenue, dans la ville de Laâyoune, de l'assemblée générale de cette organisation parlementaire, ainsi que des entretiens avec des responsables gouvernementaux et parlementaires, ajoutant qu'à cette occasion, le parlement marocain organisera le forum parlementaire Maroc-communauté andine, qui traitera de deux sujets essentiels à savoir la coopération économique et l'échange commercial ainsi que la sécurité énergétique.

Cette rencontre sera en outre marquée par la participation des membre du parlement andin aux activités de la conférence internationale sur la sécurité alimentaire qui se tiendra le 7 juillet, en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a-t-on souligné.

Le parlement de la communauté andine est une organisation parlementaire créée en 1979 dans le but d'harmoniser les législations et d'accélérer l’intégration entre les pays membres de ce groupe. L'organisation est composée de 25 membres élus, soit cinq parlementaires de chaque pays (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Chili).