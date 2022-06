Covid-19 : Les Marocains appelés à renforcer leur immunité collective

Les Marocains sont appelés à renforcer leur immunité collective face à la nouvelle vague de Covid-19 marquée par la hausse du nombre des cas d'infection, a affirmé le chercheur en politiques et systèmes de santé, Dr Tayeb Himdi. «Le taux de positivité, qui était il y a six semaines de -1% est actuellement de 25%. Le taux de reproduction est lui aussi en hausse ainsi que le nombre de décès qui est passé d'un décès tous les 3 à 4 jours à 2 à 3 décès par jour», a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

Le chercheur a également précisé que «le service de réanimation était auparavant occupé de 0,2/0,3%, alors que nous dépassons actuellement les 2%», faisant savoir, toutefois, que l'impact de cette hausse sur les cas graves et les décès reste quand même «peu importante».

Cette hausse est due à un relâchement en ce qui concerne le respect des mesures barrières, aussi bien au Maroc qu’à travers le monde, a-t-il poursuivi, relevant que cette situation a engendré une baisse de l'immunité.

«La population marocaine bénéficie d'une immunité hybride, 2/3 des Marocains ayant reçu au moins 2 doses, et un Marocain sur 5 sa troisième dose», a noté Dr Tayeb Himdi, soulignant que l'immunité hybride «nous protège contre les formes graves» mais au fil du temps elle enregistre une baisse.

Dans ce sens, il a indiqué que depuis des semaines déjà, le Maroc fait face au variant BA.5 qui prend la place du BA.2, un variant beaucoup plus transmissible, puisqu’il a déclenché de grandes vagues d’infections sur son passage et ravivé les contaminations. «Actuellement au Maroc, on atteindra le premier pic dans les jours à venir. Cette vague aurait deux pics : le premier pic serait atteint dans les 5-6 jours à venir, et serait porté essentiellement par le BA.2 et soutenu par le BA.5», a-t-il estimé.

«Il suffit donc de respecter les mesures déjà en place telles que la vaccination, le port du masque, les gestes barrières, tout en évitant les grands rassemblements», a-t-il insisté, soutenant que la 3ème dose (dose booster) est très importante, surtout pour les personnes très vulnérables.