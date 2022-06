Maroc : Les visas électroniques à 70 dirhams pour les nationalités africaines

La semaine dernière, le Maroc a annoncé le lancement, dès le 10 juillet 2022, des visas électroniques vers le Maroc pour certains pays émetteurs clés. Lundi, un arrêté conjoint du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et du ministère délégué chargé du budget a été publié dans le Bulletin officiel. S’il définit ainsi les tarifs des droits des prestations fournies par les représentations diplomatiques du Maroc à l’étranger, l’arrêté évoque les e-vias.

Le document fixe ainsi que le prix d’un visa électronique normal à 700 dirhams, alors qu’un visa électronique express coûtera 1 000 dirhams.

Un deuxième arrêté, publié dans le même Bulletin officiel du 27 juin, vient apporter des précisions pour les visas électroniques accordés aux ressortissants des pays africains. Son coût est ainsi fixé 70 dirhams pour les visas électroniques normaux et 100 dirhams pour les visas électronique express.

Dans ce même arrêté, il est indiqué que les coûts pour les ressortissants africains soumis aux visas varieront entre 10 dirhams pour visa de 24 heures et 30 dirhams pour des séjours de 4 à 90 jours avec deux entrées.

A rappeler que trois catégories sont concernées par le e-visa. Une liste évolutive de pays éligibles aux visas électroniques comportera, dans un premier temps, Israel et Thailande. Elle connaîtra l’intégration progressive de plusieurs autres pays, a précisé, la semaine dernière, le communiqué du ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit également des détenteurs de cartes de séjour de pays sans visa comme ceux de l’espace Schengen, en plus de la Suisse, du Canada, de l'Angleterre, et des détenteurs de visas Schengen ou de visa américain, indique le ministère qui estime que grâce au lancement des visas électroniques, les touristes étrangers à destination du Maroc pourront accomplir l’ensemble de leurs démarches en ligne et recevoir, ainsi, leur visa par courrier électronique.