Maroc : 85% d’insatisfactions de l’urbanisation du littoral, selon le CESE

La grande majorité des participants (85%) à un sondage du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sont insatisfaits de l'état d’aménagement et d’urbanisation du littoral national, a indiqué le CESE qui a sollicité, du 11 au 24 mai 2022, la contribution des citoyen(ne)s à travers sa plateforme ouchariko.ma, et ce, dans le cadre de l’élaboration de son avis sur l’aménagement et l’urbanisation durables du littoral.

«Les résultats du sondage montrent qu’une grande majorité des participants (85%) est insatisfaite de l’état d’aménagement et d’urbanisation du littoral national, alors que le pourcentage de ceux qui en sont satisfaits ne dépasse pas 11%», précise le Conseil. Selon la même source, 26% estiment que l’incohérence des politiques publiques est un facteur de dysfonctionnement au niveau de l’urbanisation des zones côtières.

Pour les participants à ce sondage, il existe quatre principaux facteurs qui expliquent les dysfonctionnements au niveau de l’urbanisation des zones côtières. Il s’agit respectivement de l’incohérence des politiques publiques (26%), du mode de gouvernance et de la multiplicité des acteurs intervenants sur le littoral (26%), de l’ineffectivité des documents d’urbanisme (23%) et de la problématique du foncier (18%). Par ailleurs, 81% des personnes interrogées considèrent que la réforme la politique d’urbanisme est importante pour mettre en œuvre un aménagement durable du littoral, indique-t-on de même source.

Concernant les mesures proposées pour mettre en œuvre une urbanisation et un aménagement durables du littoral et assainir l’existant, les résultats de la consultation montrent en effet l’importance accordée par les citoyennes et les citoyens à un ensemble d’actions qu’ils jugent «très importantes», à savoir la réforme de la politique d’urbanisme (81%), l’amélioration de l’applicabilité des documents d’urbanisme (70%), la promotion de la recherche scientifique sur le littoral (78%), le renforcement de la démocratie participative par une implication régulière et active des citoyen(ne)s et de la société civile dans le processus de planification urbaine (66%), la réforme du foncier (67%) et la simplification des procédures de délivrance des autorisations d’urbanisme (48%).

Le nombre d’interaction avec le sujet est de 16 281 dont 528 répondants au sondage. Ces interactions font ressortir globalement la perception des citoyen(e)s par rapport aux défis et aux enjeux du littoral, ainsi que les perspectives pour mettre en œuvre un aménagement durable et une urbanisation harmonieuse des zones côtières du Maroc. Ces résultats ont été pris en compte au niveau de l’avis du CESE intitulé «Quelle urbanisation pour un aménagement durable du littoral ?».