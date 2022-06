Energies renouvelables : Le Maroc au deuxième rang de la région MENA d'ici 2030

Global Energy Monitor a affirmé, cette semaine, que le Maroc occupera le deuxième rang de la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA) en termes de production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Dans une note, l’ONG américaine a ajouté que la production du Maroc atteindra 14,4 gigawatts, suivie de celle de l'Algérie (10 gigawatts), tandis que le Sultanat d'Oman sera en tête avec une capacité de plus de 15,3 gigawatts.

Les trois pays Oman «poursuivront collectivement plus de 39,7 GW de projets potentiels d'énergie solaire et éolienne, soit près de quatre fois leur nouvelle capacité potentielle au gaz. Ces leaders émergents sont sur la bonne voie pour rejoindre l'Égypte et les Émirats arabes unis en tant que puissances régionales, ce qui aidera la Ligue arabe à atteindre son objectif collectif de développer 80 GW d'énergies renouvelables», ajoute la même source.

Dans sa note, issue d’un rapport de recherche, l’organisation indique que les projets d'énergie renouvelable lancés dans les pays arabes atteindront, lors de leur mise en service, 92% des objectifs énergétiques pour 2030. Elle note que la région poursuit des projets solaires et éoliens à grande échelle qui, ensemble, augmenteraient sa capacité d'énergies renouvelables de 73,4 GW (60,9 GW d'ici 2030). Cependant, dans l'ensemble, la région dispose actuellement de plus de 12 GW d'énergie solaire et éolienne à grande échelle.

«Le Maroc cherche à maintenir son ascension précoce au sommet des puissances du renouvelable dans sa région. Les 14,4 GW de projets solaires et éoliens à grande échelle que le pays est sur le point de déployer au cours des cinq prochaines années représentent plus de six fois ses investissements potentiels dans le gaz», rappelle Global Energy Monitor.

Celle-ci rappelle qu’en octobre 2021, le royaume a ajouté 4 GW d'énergie renouvelable, faisant passer son mix énergétique à 37% contre 35% en 2019. «Selon le Global Wind Power Tracker et le Global Solar Power Tracker, le Maroc ajoutera 14 GW de capacité solaire et 1,3 GW de capacité éolienne entre 2018 et 2027, doublant presque son objectif. Cependant, environ 12 GW de capacité potentielle sont prévus pour des projets orientés vers l'exportation», rappelle-t-on encore.