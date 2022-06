Nador : Le procès des 65 migrants sera suivi par le CNDH et les ONG

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), qui a mandaté une mission d’information à Nador, assistera à travers ses observateurs au procès des 65 migrants poursuivis dans le cadre des événements du vendredi 24 juin. Les mis en cause ont été arrêtés après la tentative de plusieurs centaines de ressortissants de traverser la clôture avec Melilla. L’opération a été accompagnée de violences, durant lesquelles au moins 23 des migrants sont décédés, 74 ont été blessés parmi eux et 140 parmi les agents d’autorité marocains. Les ONG estiment le nombre de morts à une trentaine.

Ce procès sera suivi également par le tissu associatif, a appris Yabiladi auprès de l’Association Rif des droits humains, qui sera présente aussi lors des audiences, de même que la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH-Nador). Membre de la défense des migrants poursuivis, Khalid Ameza a déclaré à l’AFP qu’ils sont 65 au total à comparaître, 28 devant la chambre criminelle près la Cour d’appel de Nador et 37 devant le Tribunal de première instance. L’ouverture de leurs procès est prévue respectivement les 4 et 13 juillet prochain. Une demande de poursuites en état de liberté, formulée lundi, a été rejetée.

La justice reproche aux concernés l’«organisation et la facilitation d’entrée et de sortie irrégulières d’étrangers depuis et vers le Maroc, dans le cadre d’une bande organisée», «enlèvement et rétention d’un agent des forces publiques» marocaines, «incendie de forêt» sur les hauteurs de Gourougou servant de refuge, «désobéissance» et «rassemblement armé»

Mardi, le gouverneur de Nador a reçu la mission d’information du CNDH au sujet des faits survenus le 24 juin. La délégation prévoit aussi de se rendre auprès des blessés encore pris en charge par l’hôpital Hassani, de recueillir les témoignages des différentes parties concernées et de rencontrer des acteurs associatifs, en plus de l’examen des vidéos et des images qui documentent les faits.