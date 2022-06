Marhaba 2022 : Le gouvernement reconnaît une hausse des prix des billets

Le ministre des Transports et de la logistique a reconnu, mardi, les augmentations importantes des prix des billets de transport maritime international, qui coïncident avec l’opération Marhaba 2022 et le retour des Marocains résidant à l’étranger vers le royaume. Intervenant devant les élus de la Chambre des conseillers, Mohamed Abdeljalil a toutefois attribué cette tendance aux hausses sans précédent des prix du carburant au niveau international.

Le ministre a ajouté que la demande sur le transport maritime a fortement augmenté, parallèlement au retour des membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, notant que le ministère avait mobilisé un nombre important de navires, d'une capacité totale de 490 000 passagers aller-retour, avec environ 55 000 passagers par jour sur les lignes.

Mohamed Abdeljalil a assuré que son ministère «accorde une grande attention» à cette opération. «Le transport maritime international de voyageurs entre le Maroc et l'Europe est un secteur soumis à des accords internationaux. Il est assuré par des navires marocains et européens, et ses prix sont soumis au principe de l'offre et de la demande», a-t-il ajouté.

Les parlementaires de la Chambre haute ont toutefois critiqué le manque d'intervention du gouvernement pour contrôler les prix des billets de transport maritime et aérien. Dénonçant la flambée des prix, certains d’entre eux ont plaidé pour la création d'une flotte maritime nationale autonome pour assurer une véritable concurrence.