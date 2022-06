Italie : Deux étudiants marocains refusés par des entreprises à cause de leur origine

Des entreprises à Pordenone, chef-lieu de la province de Pordenone dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne, ont exclu deux étudiants marocains d’un projet d’alternance à cause de leur origine. Selon la presse italienne, ce refus a provoqué l’indignation de leur école et la mobilisation d’ONG pour leur trouver un autre stage.

Les deux étudiants fréquentent une école secondaire et devaient effectuer des stages en entreprise. Alors que les candidatures de leurs camarades ont été acceptées, ils se sont vus exclus du groupe, explique la même source. L’un des enseignants de l’école s'est alors tourné vers une association de Pordenone pour relocaliser les deux étudiants dans une autre entreprise.

«Ils avaient été rejetés par plus d'une entreprise, qui ont admis le reste de la classe. Le professeur ne s’y attendait pas et a été vraiment déçu, comme nous tous», confie Adolph Hackah, président de l’association locale qui s'est occupée du dossier. «Heureusement, tout a été résolu et maintenant, eux aussi pourront participer aux stages en entreprise.»

Le conseiller régional Furio Honsell (ancien recteur et ex-maire d’Udine, coalition Open Sinistra Fvg), s'est également saisi de cette question. Dans une note, il a décrit une «situation inacceptable», dénonçant «un acte de racisme pour une région qui se déclare aussi civile que le Frioul Vénétie Julienne».